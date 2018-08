British Airways sospende voli Teheran

ROMA, 23 AGO - British Airways da settembre sospenderà i suoi voli diretti fra Heathrow e Teheran: lo scrivono il sito Business Traveller e altri media citando la compagnia aerea di bandiera britannica, che parla di problemi di sostenibilità finanziaria. "Stiamo sospendendo il nostro servizio fra Londra e Teheran in quanto l'operazione non è al momento commercialmente sostenibile", scrive BA, che si scusa per "i disagi" per chi abbia già prenotato. Costoro "possono scegliere se avere il rimborso pieno o se portare avanti i loro piano" con opzioni di prenotazioni alternative allo studio. Business traveller ricorda i problemi economici iraniani conseguenti all'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare e al conseguente ripristino delle sanzioni all'Iran.