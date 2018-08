Francia: Isis rivendica attacco. Dubbi

ROMA, 23 AGO - L'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compiuto oggi a Trappes, alle porte di Parigi, costato la vita a due persone e all'aggressore schedato come islamista radicale. Lo riferisce France Info via Twitter, precisando tuttavia che si tratta di una rivendicazione da prendere con cautela, perché la pista di una "lite familiare" non stata "ancora scartata" dagli inquirenti.