Morfosis, eleganza retrò davanti ai Fori Imperiali

ROMA - Il rigore dei tagli addolcito dalla sinuosità delle linee, l’attenzione ai dettagli, la ricerca del colore come per realizzare un dipinto, tutto concorre a delineare una collezione di un’eleganza ricercata dal gusto retrò, da Morfosis, il marchio disegnato da Alessandra Cappiello, che ha presentato le sue proposte per l’inverno a Palazzo del Gallo a Roma, edificio patrizio di fronte ai Fori Imperiali.

Nella nuova collezione la preziosità dei tessuti e la dolcezza delle forme si incontrano in pantaloni a vita alta e long dress bordati di piume, tailleur giacca e pantaloni, cappotti in alpaca a quadri modello vestaglia o rigidi come i coat maschili, bluse e gonne in eco-pelle pitonata. La palette cromatica si veste dei toni decisi del marrone, nero e bordeaux, mitigati dalle tinte più tenui del grigio e del rosa. La morbidezza del mohair, la matericità dell’eco-pelle sia in variante plissé che in stampa pitone, il rigore del tartan e la luminosità del lurex sintetizzano un concetto di new romantic.

Alessandra Cappiello, fashion designer romana, ha lanciato nel 2004 il marchio Morfosis, che nel 2008 è stato tra i finalisti della quarta edizione del concorso di Altaroma e Vogue Whòs On Next?. Un risultato che l’ha portata a sfilare nelle maggiori capitali della moda, Parigi, Tokyo e Milano.

Mossa dagli studi classici e influenzata dall’arte, in particolar modo dalla nonna pittrice Anna Grauso, la stilista concepisce l’abito come forma di sintesi tra ispirazione e vestibilità.

La scelta del nome Morfosis è legata al significato della parola: la forma quale sintesi e evoluzione d’intuizioni. La metamorfosi è vista come un modo d’interpretare uno stimolo visivo, di concettualizzare un capo.

Le muse ispiratrici della designer sono Elsa Schiaparelli e Madeleine Vionnet.

Il marchio Morfosis è distribuito in Giappone, Usa, Egitto e Regno Unito.