Blumarine, collezione dedicata alla gentilezza

MILANO - Da Blumarine la stilista Anna Molinari manda in passerella un vero e proprio elogio della gentilezza, da lei stessa definita «una virtù preziosa». La stilista pensa «all’atteggiamento di divina cortesia ed educazione di donne come Marella Agnelli. Questa sfilata vuole celebrare una attitudine di eleganza e di freschezza - ho pensato alla poesia della natura e mi sono ispirata come sempre al mondo floreale».

Ecco allora sfilare il bianco dei gelsomini, il fucsia delle azalee, il verde dei limoni, il giallo delle mimose. Sempre protagonista la rosa, che sboccia su top di organza e abiti petalo, o ancora è stampata su abiti a corolla, fino a diventare tridimensionale sulle cinture. Tornano le classiche sottovesti in satin, indossate sotto trench affusolati a stampa animalier.

Per un tocco ancor più glamour gli abiti lingerie sono rivestiti da una preziosa rete trasparente con i cristalli. Per sottolineare il messaggio e la dedica alla gentilezza la stilista ha creato cinque maglie in filo di seta con parole ricamate in strass: Sweetie, Lovely, Smiley, Cutie, Kind. Un modo in più per esprimere i sentimenti dedicato alla gentilezza. Questa proposta sarà in vendita da subito sul sito e nella boutique di Milano.