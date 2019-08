Rivoluzione a Victoria's Secret, prima modella trans

NEW YORK - Victoriàs Secret infrange un tetto di cristallo: per la prima volta il brand di lingerie ingaggia una modella transessuale. Si tratta della brasiliana Valentina Sampaio. Lo ha annunciato la stessa modella, 22 anni, con un post su Instagram. «Scatto dal backstage @vspink» - ha scritto con indosso un accappatoio, riferendosi alla linea Pink, lanciata nel 2002 e rivolta principalmente alle giovani donne.

La decisione di ingaggiare una modella trans segue di alcuni mesi la polemica suscitata dal chief marketing officer Ed Razek che aveva detto che lo show degli angeli di Victoriàs Secret non è per Lgbt o donne formose perché queste categorie non rappresentano la «fantasia» che Victoriàs Secret cerca di vendere. Qualche giorno fa, inoltre, l’azienda ha anche annunciato che quest’anno, dopo 23 edizioni, non ci sarà un fashion show con le celebri modelle «angeli».

Non è la prima volta che la Sampaio fa storia. Nel 2017 è stata anche la prima modella trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull'edizione di Parigi, in Brasile e in Germania nello stesso anno.