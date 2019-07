Al via Taomoda Week, awards a Carla Sozzani e a Gerani

ROMA - Riflettori puntati sulla Taomoda Week, presentata a Taormina e in programma nella città siciliana dal 13 al 20 luglio. Una settimana che prevede la mostra Contemporary Art Fashion Design, allestita a Palazzo Ciampoli, e una serata di gala con sfilata e consegna dei Tao Awards 2019 nel Teatro Antico. Tra le opere in mostra, l’installazione dedicata al tema dell’eco-sostenibilità, fil rouge della rassegna, realizzata da Chen Li per Xerjoff.

I Tao Awards, premi internazionali conferiti a personaggi del mondo della moda, del giornalismo, della cultura, della scienza, della musica, della tv sono stati annunciati a Palazzo Calanna- La Baronessa, dalla presidente della manifestazione Agata Patrizia Saccone. I premi quest’anno andranno a Carla Sozzani, fondatrice della Galleria 10 Corso Como, sorella della storica direttrice di Vogue Italia, Franca; per l’imprenditoria e la moda a Paolo Gerani (Iceberg) e ad Alberto Zambelli; per l’haute couture alla maison Curiel. E ancora per la moda a Ultrachic con Diego Dossola e Viola Baragiola; per il design, Francesco Librizzi, direttore artistico di Fontana Arte; Beppe Angiolini per la valorizzazione dei siti storico-culturali attraverso la moda; Francesco Tombolini, presidente di Camera Buyer Moda Italia; i giornalisti Giovanni Audiffredi (direttore di GQ Italia), Luca Lanzoni (digital director Elle, Marie Claire), Franco Fatone (giornalista di moda del Tg2); Arturo Delle Donne per la fotografia; Vera Slepoj per la cultura. A presentare la serata Beppe Convertini assieme alla giornalista di moda Cinzia Malvini. La rassegna è inserita tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana.