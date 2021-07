BANDO RACCOLTA DI OFFERTE MIGLIORATIVE

In esecuzione alle autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 177719 del 07/06/2021 e prot. n.201763 del 02/07/2021, il sottoscritto commissario liquidatore della SOC. COOP. AREACOOP in LCA, Rag. Danilo Tacchilei, nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.65/2014 del 17 febbraio 2014,

AVVISA CHE

nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo ed avendo ricevuto proposta di acquisto per i seguenti beni immobili di seguito meglio identificati:

LOTTO N. 4- PORZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE – DIREZIONALE OLTRE A PERTINENZE – SITO NEL COMUNE DI POMARICO (MT) TRA VIA VERDI E VIA KENNEDY

di proprietà della SOC. COOP. AREACOOP oggi in LCA, meglio descritto nella perizia di stima consultabile presso il destinatario delle offerte e sul sito www.astegiudiziarie.it dove è visionabile il presente avviso; procederà alla vendita qualora entro le ore 12.00 del giorno 01/09/2021 non siano pervenute al Commissario Liquidatore offerte cauzionate migliorative della seguente:

……. “propone di acquistare i beni indicati nel lotto 4 al prezzo complessivo di € 60.500,00 oltre oneri di legge…”

Le eventuali offerte migliorative dovranno contenere i dati anagrafici e l’eventuale indirizzo pec dell’offerente, se formulate da persona giuridica dovranno essere accompagnate da copia della visura camerale, inoltre dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata presso lo studio del Commissario Rag. Danilo Tacchilei in Foligno (PG) – via Cupa 31/b – 06034 S. Eraclio – Foligno (PG) - tel. 0742/679831 – Fax.0742/393746.

Le offerte dovranno essere cauzionate tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “SOCIETA’ COOPERATIVA AREACOOP IN L.C.A.” pari al 10% del prezzo offerto, in allegato all’interno della busta contenente l’offerta.

Saranno irricevibili le eventuali proposte pervenute successivamente anche se spedite in data antecedente.

Le spese di trasferimento dei cespiti saranno a carico dell’acquirente.

In caso di ricezione di offerte valide, sarà effettuata una gara avanti al Commissario Liquidatore, estesa anche all’offerente originario, sulla base dell’offerta più alta, con aggiudicazione al miglior offerente.

L’Atto pubblico di trasferimento sarà redatto dal Notaio entro 120 giorni dall’aggiudicazione definitiva e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo del prezzo di vendita oltre oneri di legge, pena la perdita della cauzione e del diritto all’acquisto.

I cespiti saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che l’acquirente dovrà dichiarare espressamente di conoscere ed accettare.

Le eventuali iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni saranno cancellate successivamente alla vendita ai sensi dell’art. 5, legge n° 400 del 1975 con spese a carico dell’acquirente.

Il presente annuncio non costituisce un’offerta al pubblico né impegna il Commissario Liquidatore a contrarre.

Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso il Commissario Liquidatore Rag. Danilo Tacchilei – 0742/679831 – Fax 0742/393746 – Mail Pec areacoop@pec.it

Il trattamento dei dati inviati dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003.

Il Commissario Liquidatore