Spari in strada a Torino, uomo ferito dopo lite

TORINO, 05 OTT - Un uomo di origini albanesi è stato ferito in modo grave da un colpo d'arma da fuoco mentre saliva in auto tra corso Venezia e via Saorgio, a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria. A sparare un uomo che è poi fuggito. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Torino, che indagano sull'accaduto, tra i due uomini ci sarebbe stata una lite. (ANSA).