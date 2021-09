Alitalia: corteo lavoratori in aeroporto di Fiumicino

ROMA, 22 SET - Al grido di "lavoro, lavoro e contratto, contratto", scortati dalle forze dell'ordine, garanti che tutto andasse bene, e accompagnati dal suono di trombette e fischietti, il corteo di lavoratori Alitalia, dopo aver sfilato sulle strade di accesso alle aerostazioni dell'aeroporto di Fiumicino, ha effettuato una breve sosta prima davanti al T1, terminal di riferimento della compagnia, gridando "Noi siamo l'Alitalia", quindi una seconda davanti al T3. Qui non sono mancati momenti di tensione quando una ventina di lavoratori dei sindacati autonomi si è seduta per protesta sul marciapiede antistante l'ingresso dell'aerostazione, presidiata dalle forze dell'ordine, mentre altri hanno cominciato a battere con le mani sulla vetrata del terminal per cercare di richiamare l'attenzione dei passeggeri, che non hanno comunque avuto disagi a causa del corteo. Nessuna ripercussione si è registrata peraltro sull'operatività dell'aeroporto, 22 settembre 2021. ANSA/TELENEWS (ANSA).