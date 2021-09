Sparatoria centro Trieste: 4 feriti in codice rosso, 2 gravi

TRIESTE, 04 SET - Dei vari feriti della sparatoria avvenuta questa mattina a Trieste, sette sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara nel capoluogo giuliano, di cui 4 in codice rosso e uno in codice giallo. Al momento, uno dei feriti sta entrando in sala operatoria. Altri due sono stati trasportati all'ospedale di Monfalcone (Gorizia), ma le loro condizioni non sono ancora state rese note. (ANSA). YT3-DO/ S0B QBXB (ANSA).