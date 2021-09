Afghanistan: Zahra, tra donne c'è chi pensa al suicidio

ISCHIA, 04 SET - "Per le donne dell'Afghanistan impegnate nella lotta per i diritti civili la cosa peggiore adesso è la morte della speranza. In questi giorni quando riesco a parlare con alcune di loro percepisco forte il sentimento di impotenza e rassegnazione ed in qualche caso mi confessano apertamente di pensare al suicidio". Sono le drammatiche parole affidate all'ANSA da Zahra Ahmadi, 32 anni, imprenditrice ed attivista afghana riuscita a fuggire da Kabul: stasera riceverà un riconoscimento per la lotta a favore dei diritti umani nell'ambito della 42esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. (ANSA). YJ2-DLP/ S0B QBXB (ANSA).