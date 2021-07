Controlli Fiumicino e Ciampino per arrivo tifosi Inghilterra

ROMA, 04 LUG - Controlli stringenti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino su cinque voli arrivati dalla Gran Bretagna per monitorare l'eventuale sbarco a Roma di tifosi inglesi in vista del quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra in programma questa sera all'Olimpico, 3 luglio 2021. Dai controlli effettuati fino ad ora non sono stati però segnalati tifosi. Chiunque entra in Italia dalla Gran Bretagna, in base all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 18 giugno scorso per tentare di frenare la diffusione della variante Delta, è obbligato a sottoporsi ad un tampone e a una quarantena di cinque giorni. ANSA/ TELENEWS (ANSA).