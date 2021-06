Strage Ardea: oggi i funerali di Daniel e David Fusinato

ROMA, 19 GIU - Preparativi per i funerali di Daniel e David Fusinato, Ostia, 19 giugno 2021. Sono attese molte persone oggi a Ostia per l'ultimo saluto ai due fratellini uccisi domenica scorsa ad Ardea. Predisposti servizi di vigilanza delle forze dell'ordine dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove alle 14 si svolgeranno i funerali. Verrà transennata l'area esterna per delimitare la zona della funzione e rimossi i veicoli in sosta nelle vicinanze. ANSA/ EMANUELE VALERI (ANSA).