A Napoli al via la campagna di Legambiente #liberidaiveleni

ROMA, 04 GIU - Il flash mob degli attivisti di Legambiente a Napoli sotto la sede della giunta regionale della Campania con cui prende il via la campagna itinerante #liberidaiveleni per mettere in luce mancate bonifiche e situazioni di inquinamento come l'area di comuni campani nota come Terra dei Fuochi, 4 giugno 2021. ANSA / CIRO FUSCO (ANSA).