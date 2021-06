Fiamme su autobus a Roma, nessun ferito

ROMA, 04 GIU - Incendio su un autobus di linea in piazzale della Marina a Roma. Secondo quanto si apprende, il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata e sono impegnati per agevolare il traffico nella zona. Ansa/Alessio Taralletto (ANSA).