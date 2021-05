Un incidente stradale in provincia di Cremona

ROMA, 08 MAG - Due motociclisti sono morti questa mattina nello scontro con un'auto a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona, 8 maggio 2021. Nell'impatto con la vettura i due motocilisti sono stati sbalzati in un fossato e la macchina è rimasta in bilico su un ponticello. ANSA/Jonathan Toto Filippo Venezia/ (ANSA).