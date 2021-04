Uccide moglie, figlio e padroni di casa e si spara

ROMA, 11 APR - I corpi delle vittime vengono portati via, Rivarolo Canavese (Torino), 11 aprile 2021. Lotta tra la vita e la morte Renzo Tarabella, 83 anni. L'uomo si è sparato, ferendosi in modo grave, con la stessa pistola semiautomatica calibro 9x21detenuta in modo regolare usata per uccidere la moglie 79enne, Rosaria Valovatto, e il figlio Wilson, 51 anni. Uccisi anche i vicini, proprietari della loro casa secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Osvaldo Dighera 74 anni, e la moglie Liliana Heidempergher, di 70. ANSA/TINO ROMANO (ANSA).