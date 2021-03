L'Hub vaccinale alla Fiera di Palermo, 21 marzo 2021. (ANSA) - PALERMO, 21 MAR - "Abbiamo completato la fila di gazebo, quindi abbiamo più spazi al riparo dalla pioggia e dal freddo dove accogliere i cittadini che arrivano per ricevere la dose e i soggetti fragili si trovano all'interno del padiglione 20, tutti seduti, mentre gli accompagnatori i cosiddetti 'care givers' sono all'esterno nei gazebo in attesa del loro turno". Così Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo sula situazione nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. ANSA/ROBERTO GINEX (ANSA).