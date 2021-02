Chiesa: accesa a Norcia la fiaccola benedettina

ROMA, 27 FEB - È stata accesa a Norcia la fiaccola benedettina "Pro Pace et Europa Una" che ha aperto ufficialmente il "Marzo benedettino". Per la prima volta dal dopo sisma, la fiaccola è stata accesa nella cripta della Basilica di San Benedetto, liberata dalle macerie. Ad accenderla è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei che ha partecipato all'evento, seppur in forma ristretta a causa delle limitazioni anti Covid. Ad accompagnare la governatrice nella cripta, attraverso i tubi di acciaio installati per la messa in sicurezza, sono stati il sindaco Nicola Alemanno, i primi cittadini di Cassino e Subiaco, Enzo Salera e Francesco Pelliccia, l'arcivescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, padre Cassian dei monaci benedettini di Norcia e l'abate di Montecassino, padre Donato Agliari, oltre ai tre atleti che porteranno la fiaccola fuori dai confini della città di Norcia. ANSA/BASILIETTI BASILIETTI/ (ANSA).