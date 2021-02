Bologna 'arancio scuro',gente in giro ma senza assembramenti

ROMA, 27 FEB - Persone che passeggiano nelle vie dello shopping del capoluogo emiliano, sedute sulle panchine nelle piazze o a terra nei parchi non mancano nel primo giorno di zona 'arancione scuro' che fino al 14 marzo riguarda Bologna e provincia, ma niente a che vedere con gli assembramenti dello scorso sabato, quando alla viglia della zona arancione, complici i locali aperti fino alle 18, le principali vie del centro erano 'invase' dalla gente, come se niente fosse. Nella 'T' pedonale del centro storico di Bologna, dove si incrociano le tre strade piÃû frequentate della città , si cammina tranquillamente senza fare il classico 'slalom', i negozi sono tutti aperti e lo shopping procede, ma non c'Ãù nessuna folla. Anche piazza Maggiore, cuore della città , Ãù piuttosto vuota. ANSA/ALESSANDRO CORI (ANSA).