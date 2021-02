Il logo di un incidente mortale nella periferia di Pisa

ROMA, 24 FEB - Un uomo è morto alla periferia di Pisa in un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un furgone. La vittima è lo scooterista. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto in località Ospedaletto alla periferia sud est della città. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio della polizia municipale che sta ancora effettuando i rilievi. Lungo la via Emilia, una delle principali strade di accesso alla città, si sono verificati rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di marcia. ANSA/Gabriele Masiero Gabriele Masiero/ (ANSA).