Assaggio di primavera, grande affluenza sul litorale romano

ROMA, 20 FEB - Assaggio di primavera sul litorale romano, 20 febbraio 2021. Invogliati dal sole e dalla gradevole temperatura intorno ai 15 gradi,tanti romani si sono diretti verso la costa, in particolare per pranzare o per passeggiate sui lungomare di Ostia, Fiumicino e Fregene, o lungo i moli portuali. ANSA/ TELENEWS (ANSA).