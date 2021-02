Carnevale: folla adulti e bimbi assembrati in centro Trieste

ROMA, 16 FEB - Alcune delle centinaia di persone riversatasi in centro in occasione del Carnevale, Trieste, 16 febbraio 2021. Bar e locali della zona sono tutti affollati ma soprattutto è gremita piazza Unità d'Italia. Tra montagne di stelle filanti e una allegra confusione, i bimbi lanciano migliaia di coriandoli in una atmosfera festosa e simpatica ma completamente non osservante delle misure di sicurezza anti-Covid. ANSA/FRANCESCO DE FILIPPO (ANSA).