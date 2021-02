Gilet arancioni in piazza a Milano contro restrizioni

ROMA, 13 FEB - I Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, sono tornati in piazza Duomo a Milano contro le restrizioni imposte dal Governo per la pandemia di Covid-19. In piazza con l'ex generale, che si Ãù presentato rigorosamente senza mascherina c'erano poche decine di persone, oltre a qualche passante incuriosito dal comizio, 13 Febbraio 2021. ANSA/Marco Ottico (ANSA).