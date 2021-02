Draghi: sit-in Rifondazione a Napoli contro mandato

ROMA, 06 FEB - Il sit-in organizzato in piazza del Plebiscito a Napoli, in contemporanea con altre citta' , da militanti del partito di Rifondazione Comunista per protestare contro l' ipotesi di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio dei ministri. 6 Febbraio 2021. ANSA/CIRO FUSCO (ANSA).