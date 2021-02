Clochard Torino: radicali per terra davanti al Comune

ROMA, 06 FEB - Seduti a terra con le coperte come i clochard "cacciati pochi giorni fa dal centro", dicono, perché "quanto accaduto non è accettabile". Questa mattina i radicali dell'Associazione Adelaide Aglietta e +Europa hanno manifestato davanti al Comune di Torino per l'allontanamento dal centro del capoluogo piemontese di alcuni senzatetto, Torino, 6 Febbraio 2020. ANSA/JESSICA PASQUALON (ANSA).