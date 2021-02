Arriva a Torino la mostra "Ritratti d'oro e d'argento"

ROMA, 05 FEB - Riapertura di Palazzo Madama con la mostra "Ritratti d'oro e d'argento", Torino, 5 febbraio 2021. Una galleria di inestimabili busti reliquiario del Basso Medioevo a cura di Simonetta Castronovo, provenienti dalle diocesi piemontesi e valdostane, insieme anche a quelle di Francia e Svizzera. Le opere in rame e in argento dorato, abbellite con pietre preziose e vetri colorati, raffigurano i santi patroni di alcune delle grandi cattedrali del Piemonte, oltre a quelle d'oltralpe. Molti busti infatti arriveranno dai cantoni svizzeri e dall'Alta Savoia francese per unirsi alla mostra organizzata con il Museo del Tesoro della Cattedrale d'Aosta insieme alla Soprintendenza della regione. La mostra "Ritratti d'oro e d'argento" di Torino appartiene alla rete internazionale "Art Médieval dans les Alpes". ANSA/ALESSANDRO DI MARCO (ANSA).