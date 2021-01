La manifestazione 'Funerale del Futuro' a Torino

ROMA, 28 GEN - La manifestazione 'Funerale del futuro' organizzato da Etinction Rebellion in piazza Castello, Torino, 28 gennaio 2021. "Emergenza climatica. Un anno di parole vuote". Questo il grido di dolore lanciato questa mattina dal movimento ambientalista Extinction Rebellion i cui attivisti si sono ritrovati sotto il palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, per un flash mob insieme a Fridays For Future. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Alessandro Di Marco/ (ANSA).