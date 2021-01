Scuola: Napoli; no alla Dad, studenti occupano il liceo Vico

ROMA, 27 GEN - Il liceo Gian Battista Vico di Napoli occupato a pochi giorni dal rientro in aula per le scuole superiori fissato per il primo febbraio a seguito di una pronuncia del Tar della Campania. Gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti Covid 27 gennaio 2021 ANSA/CIRO FUSCO CIRO FUSCO (ANSA).