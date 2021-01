Covid: Sicilia rossa, poca gente in giro

ROMA, 17 GEN - Strade di Palermo quasi deserte in una Sicilia che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l'ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spostamenti per andare a trovare amici e parenti. In giro a Palermo le persone sono quasi tutte in tuta e scarpe da ginnastica, col cane al guinzaglio, in bicicletta o col passeggino che trasporta un bimbo. Intorno allo stadio delle palme diversi fanno ginnastica e corrono sul prato. Pochissime le auto in circolazione. ANSA/RUGGERO FARKAS (ANSA).