Covid: record casi Lombardia oltre 4000 positivi

MILANO, 21 OTT - Sono oltre 4000, secondo quantorisulta all' ANSA, i nuovi positivi registrati oggi inLombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sononumeri record per la regione che portano il rapportotamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. Deinuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e undecina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorsocon 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.(ANSA).