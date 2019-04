Riforme: Aula Camera avvia esame ddl su taglio parlamentari

ROMA, 29 APR - E' iniziato nell'Aula della Camera l'esame del disegno di legge costituzionale che taglia il numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori elettivi da 315 a 200, e fissa in cinque il numero massimo dei senatori a vita. La relatrice, Anna Macina (M5s), illustrando il testo ha detto che "l'obiettivo è duplice: da un lato, favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere, per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini, e, dall'altro, ottenere concreti risultati in termini di contenimento della spesa pubblica". Il testo licenziato dalla Commissione è identico a quello approvato dal Senato: in caso di conferma da parte dell'Aula si tratterebbe della prima delle due approvazioni conformi necessarie a modificare la Costituzione. (ANSA).