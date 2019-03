Papa: in Piazza S.Pietro per udienza, 7 bambini sulla 'jeep'

CITTA' DEL VATICANO, 20 MAR - Papa Francesco, a bordo della 'papamobile' scoperta, è entrato in Piazza San Pietro, dove stamane tiene l'udienza generale. Sono circa 12.500, secondo i dati della Prefettura della Casa Pontificia, i pellegrini presenti, provenienti come sempre da tutto il mondo. Tra i gruppi più numerosi, quelli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (310 persone), delle parrocchie San Nicola e Sant'Antonino di Gesualdo, Avellino (500), dell'Unità pastorale XV e Unità pastorale Santa Famiglia di Nazareth di San Martino in Campo, Perugia (300), dell'Istituto Carducci-Da Feltre di Reggio Calabria (150), della Ecole Gerson di Parigi (171), della Fundacion Manos Unidas dalla Spagna (140). Il Papa fa il giro della piazza con la 'jeep', salutando e benedicendo i fedeli, e fermandosi di tanto in tanto per baciare e accarezzare i bambini che gli vengono avvicinati dagli agenti della sicurezza. Prima di entrare nella piazza, Francesco ha fatto salire sulla 'papamobile' sette bambini, alcuni con dei berrettini gialli, che poi ha portato con sé per tutto il percorso. (ANSA).