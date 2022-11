Traffico, a Matera fino al 2023 la «Domenica senz'auto»

MATERA - Riguarderà anche i giorni festivi e andrà avanti fino al 31 dicembre 2023, con alcune integrazioni su orari e percorsi viari, l’iniziativa sperimentale del Comune di Matera «Domenica senz'auto. Camminiamo la città». Lo hanno annunciato oggi il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla mobilità urbana, Michelangelo Ferrara, nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato i rappresentanti di alcune associazioni produttive.

Il provvedimento, avviato nella scorsa primavera e terminato domenica 30 ottobre, ripartirà il 6 novembre con limitazioni orarie al transito dei veicoli dalle ore 9 alle 22 fino al 31 maggio 2023 e dalle 9 alle 24 dal 1 giugno al 30 settembre 2023. Escluso, rispetto al passato, dall’interdizione al traffico veicolare, il tratto compreso dall’incrocio di via Rosselli a via Lupo Protospata, decisione che ha accolto parte delle perplessità sollevate dalle associazioni dei commercianti e degli artigiani. «I cittadini e i turisti - hanno detto Bennardi e Ferrara- potranno fruire maggiormente le attrattive del centro cittadino, potendo scegliere di muoversi anche con mezzi alternativi come bici, monopattini. La bicicletta sarà la protagonista indiscussa nella lotta all’inquinamento. Il provvedimento è una piccola limitazione al traffico per il bene della città».