Metrotranvia, eppur si muove: semaforo verde per 40milioni

MATERA - Eppur si muove. Il progetto delle metrotranvia non è arrivato forse alla svolta decisiva, ma sta procedendo verso l’attesa fumata bianca. A metà novembre, forse anche prima, è previsto un incontro tecnico con il progettista dell’opera, Stefano Ciurnelli, per fare il punto della situazione. Le novità principali dovrebbero riguardare il finanziamento complessivo dell’infrastruttura, che attraverserà la città da Nord a Sud, lungo i binari delle Ferrovie Appulo Lucane che saranno allungati fino a raggiungere l’ospedale Madonna delle Grazie e le nuove lottizzazioni in contrada San Francesco. L’intervento ha un costo stimato di circa 38 milioni di euro. Il Comune ha già incassato la proroga, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims), del finanziamento da 23 milioni riveniente dal Piano di azione e coesione 2014-2020. Mancano all’appello 14 milioni.

Dopo settimane di lavoro e di interlocuzioni tra Ministero, Regione e Comune, dovrebbe essere stato individuato il canale possibile per assicurare l’intera copertura finanziaria dell’opera. Tutti gli indizi portano alle risorse del Po-Fesr 2021-2027 che dovrebbe destinare alla città di Matera una quarantina di milioni ma c’è forse anche la residua speranza, che è stata valutata, che si possa far ricorso ai fondi del Pnnr. Occorrerà attendere ancora qualche settimana per comprendere, presumibilmente dopo l’insediamento del nuovo governo, se ci sarà il definitivo via libera per un’infrastruttura che è destinata a cambiare il volto della città.La metrotranvia consentirebbe di rendere maggiormente sostenibile il sogno di utilizzare la rete cittadina delle Fal come una metropolitana di superficie. Utilizzerebbe mezzi meno impattanti ed ingombranti abbattendo sia i costi di gestione che quelli di costruzione di nuovi tratti. Pensata per alleggerire i flussi di traffico generati dai veicoli a motore lungo la direttrice Via Nazionale-Via Lucana, la metrotranvia potrebbe in futuro essere il mezzo per collegare le città di Matera e Altamura, creando le condizioni per integrare in maniera sempre più stretta i due centri dell’area murgiana. Uno scenario ipotizzato nel Piano urbano della mobilità sostenibile, sebbene al momento si tratti soltanto di una suggestione.

Le potenzialità dell’infrastruttura ed il suo impatto sul tessuto urbano di Matera ne fanno il progetto del futuro, su cui puntare per impostare le strategie legate alla pianificazione urbanistica e alle politiche di mobilità. L’intervento consiste nell’istituzione di un servizio di trasporto veloce da Serra Rifusa a Matera Lanera (4,5 km) con la costruzione di un binario indipendente di collegamento tra la stazione di Villa Longo e il terminal intermodale. Lungo la linea urbana delle Fal è prevista la realizzazione di due nuove fermate: nei pressi dell’ex pastificio Barilla e nei pressi dell’ex casello ferroviario di Via Rosselli (l’accesso sarebbe in questo caso sotterraneo). Il progetto disegna inoltre la realizzazione di una diramazione verso nord della linea tranviaria, per servire i quartieri di recente costruzione, il prolungamento della tratta da Matera Sud fino all’ospedale Madonna delle Grazie per un tratto di 850 metri, sfruttando il vecchio sedime abbandonato della linea ferroviaria Montescaglioso-Montalbano, e in direzione della sede dell’Asm (Contrada San Francesco) per raggiungere i nuovi rioni sorti nella parte sud della città. Il programma di esercizio prevede l’attività del servizio per 16 ore al giorno con 3 corse all’ora. Al terminal di Serra Rifusa è ipotizzato l’interscambio con le linee di trasporto pubblico extraurbano, con i bus turistici e le auto, utilizzando i parcheggi disponibili. Nella stazione di Via Cererie è stata immaginata la realizzazione di una ciclostazione con postazione di bike sharing, lasciando aperto il collegamento con l’ex pastificio la cui destinazione d’uso è ancora da definire.

La stazione, interamente da costruire, di Via Rosselli è stata invece studiata per diventare un punto di accesso per i turisti interessati a visitare i Sassi da Via Sant’Agostino. Anche in questo nella stazione sarà allestita una ciclostazione con postazione di bike sharing e la fermata del servizio navetta verso i Sassi posizionata su via Cesare Firrao. Matera Centrale è destinata a servire il polo scolastico, il centro direzionale, i Sassi e il centro storico. Anch’essa sarà dotata di una ciclostazione con postazione di bike sharing. Sul lato di via Aldo Moro è stata pensata la collocazione delle fermate del servizio di trasporto pubblico urbano per garantire l’accessibilità alla metrotranvia dai quartieri circostanti. Infine, la stazione di Matera Sud è destinata a servire il Polo Universitario e, tramite la previsione di una postazione di Bike Sharing, anche l’area Sud dei Sassi.