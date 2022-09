Matera, al via la Via Lucis a San Pietro Caveoso

MATERA - Ottocento delegati presenti a Matera, in rappresentanza di 166 diocesi e accompagnati da 80 vescovi, hanno vissuto uno dei momenti centrali del Congresso eucaristico: la Via Lucis eucaristica. Il percorso, sotto lo sguardo del Crocifisso ligneo del Seicento, restaurato per iniziativa della Cooperativa “Oltre l’Arte” grazie anche ad una sottoscrizione popolare, si è snodato lungo il percorso che dalla Chiesa della Madonna de Idris conduce alla Piazza di San Pietro Caveoso, dove sosteranno i delegati e i fedeli che intendono partecipare all’appuntamento. Le meditazioni delle otto stazioni sono state curate dall’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Caiazzo.

“C’è bisogno di questo pane nel momen­to storico più brutto, difficile e sofferto che le nostre genera­zioni stanno vivendo: prima la pandemia e poi la guerra”, le parole del presule. “Da Matera – aggiunge nella meditazione della prima stazione – vogliamo portare e spezzare il Pane, cibo di vita eterna, nelle nostre Chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre famiglie, nel mondo del lavoro, nel mondo della politica”.