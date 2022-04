Bernalda, crolla il tetto di una casa in costruzione: investito dalle macerie 15enne

BERNALDA - Crolla il tetto di un'abitazione in costruzione a Bernalda in provincia di Matera: ferito un quindicenne colpito dalle macerie. Secondo quanto si apprende sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare il ragazzo che si trovava nel cantiere dove erano in corso gli scavi, i pompieri l'hanno estratto vivo dalle macerie. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118 per trasportare d'urgenza il ragazzo in ospedale.

LA DIRETTA

Sul posto il giornalista Filippo Mele, racconta il salvataggio del ragazzo in diretta su Facebook.