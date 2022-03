«Biciclette illuminate», l'iniziativa di Coldiretti per la sicurezza di chi viaggia su due ruote nel materano

POLICORO - “Biciclette illuminate” è il titolo dell'iniziativa promossa a Policoro dalla Coldiretti assieme all'associazione onlus Anffas che ha visto la consegna gratuita di 50 kit li luci posteriori ed anteriori da apporre alle biciclette. Destinatari della donazione i lavoratori che quotidianamente raggiungono le aziende agricole dell'area in bici. Il progetto arriva a distanza di qualche giorno dal tragico incidente mortale che ha coinvolto un operaio pakistano di 43 anni, investito da un’auto mentre transitava a bordo della sua bicicletta lunga la complanare della strada statale 106 nei pressi di Policoro.

«Quel tragico episodio ha scosso le coscienze di noi tutti – spiega il direttore provinciale della Coldiretti di Matera , Pietro Greco – e l'iniziativa promossa assieme all'Anffas vuole essere a sostegno della vita e un monito affinchè quello che è successo non accada mai più Si sta lavorando per cercare di aumentare il sostegno a tutti tramite l'Ente Bilaterale di Matera. E' importante salvaguardare le aziende in un periodo difficile, come quello che stiamo vivendo, anche per la mano d'opera agricola». All'evento hanno partecipato il presidente di Anffas Policoro, Giuseppe Tataranno, il vice direttore provinciale della Coldiretti, Nicola Sciandivasci, e il presidente della sezione locale dell'organizzazione agricola, Vincenzo Padula.