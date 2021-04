Salgono a 9 i paesi in rosso in Basilicata: guardia alta su altri 6

POTENZA - Crescono i comuni in «zona rossa» in Basilicata. Sono otto quelli per i quali il presidente Bardi ha firmato ieri l’ordinanza di istituzione della «zona rossa». Sette di questi sono paesi che fino ad ora non erano stati colpiti dal provvedimento: Atella, Filiano, Palazzo San Gervasio, Rapone, Ripacandida, Rotonda e Ruvo del Monte. Per gli altri due si tratta di una conferma: Castelmezzano perché «il trend continua a salire ed è necessario mantenere le misure adottate» e Pomarico perché pur essendoci «miglioramenti si rende necessario mantenere le misure di contenimento». Non sono solo questi, però, i comuni che continuano a preoccupare. Per altri sei, invece, il governo regionale ha deciso di mantenere alta l’attenzione attraverso «un monitoraggio costante ed una attenta analisi finalizzata ad eventuali misure di contenimento come zone rosse da definire nei prossimi 2/3 giorni». In particolare, il monitoraggio riguarda i comuni di Castelluccio inferiore, Castelluccio superiore, Laurenzana, Lavello, Cancellara e Rionero in Vulture. Ad avere i dati in miglioramento, invece, Satriano di Lucania e San Fele per i quali la «zona rossa» è stata abolita.

Insomma, chiusure mirate in aumento che arrivano in una giornata in cui si sono registrati 181 contagi su 1.763 tamponi processati (che hanno portato a 5395 positivi totali). Questo a fronte di 186 persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 15 in terapia intensiva, sette all’ospedale «San Carlo» di Potenza e otto al «Madonna delle Grazie» di Matera.

Un aumento di positivi che, seppure lento, preoccupa. Tanto da spingere non solo sulla campagna vaccinale ma anche sulla richiesta di ulteriori screening. Come sollecitato anche dagli studenti. Una proposta quella dei ragazzi condivisa dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Giuliano. «Le rappresentanze studentesche, in particolare il Coordinamento Unione degli Studenti – Basilicata, si sono fatte portavoce delle preoccupazioni degli studenti lucani e della necessità di assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, soprattutto in un momento di recrudescenza della situazione epidemiologica - sottolinea Giuliano - Le richieste dei ragazzi e delle ragazze sono state ignorate nonostante il diritto all’ascolto che agli stessi deve essere garantito in tutti gli ambiti. Gli studenti, loro malgrado si sono visti costretti, difatti, a scioperare, con conseguenti assembramenti e rischi connessi, per poter richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema. Chiedo, pertanto di accogliere la richiesta degli studenti e di avviare con gli stessi un dialogo per individuare le modalità dell’organizzazione della campagna di screening e di un sistema di monitoraggio continuo dell’attività scolastica in presenza».