Matera, violenze sulla compagna e scappa in Albania per non farsi arrestare: trovato 70enne, ai domiciliari

I carabinieri di Matera hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 70enne originario di Gravina in Puglia (Ba) ma residente a Matera. La vicenda trae origine da un episodio accaduto a metà gennaio, quando una donna, stufa dei continui maltrattamenti subiti dal compagno, al culmine dell’ennesima violenza fisica aveva chiesto l’intervento delle forze dell'ordine che avevano tratto in arresto l’uomo, ai domiciliari in una struttura idonea.

Qualche giorno dopo il 70enne veniva scarcerato con il divieto di avvicinarsi alla compagna ed alla sua abitazione. Tale provvedimento veniva però immediatamente violato, tanto che la malcapitata era costretta a chiedere nuovamente l’intervento dei carabinieri ed era scattata una nuova denuncia. L'uomo era stato posto nuovamente ai domiciliari ma nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce, rifugiandosi in Albania. Solo nella giornata di ieri, il destinatario del provvedimento, rientrato in Italia, veniva rintracciato nei pressi dell’abitazione della compagna e quindi arrestato e condotto nuovamente in una struttura abilitata, dove dovrà scontare la misura cautelare con braccialetto elettronico.