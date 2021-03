Aggrediscono e rapinano un 20enne: tre arresti

Matera

Matera - I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi di 25, 24 e 22 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un 20enne materano. In via dei Lucani a Matera, i militari sono intervenuti su chiamata al 112, e hanno trovato il 20 enne ferito e in stato di choc. Immediato il traporto al Pronto soccorso. Le indagini hanno poi accertato la presenza in via dei Lucani di tre giovani che a bordo di un'autovettura avevano bloccato il 20enne in sella alla bici. Dopo l'aggressione uno di loro è fuggito a bordo della bici elettrica sottratta al ragazzo, gli altri si sono dileguati in auto. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile sono riusciti a identificare i tre rapinatori che sono ora agli arresti domiciliari. Ritrovata la bicicletta, già restituita al proprietario.