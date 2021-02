Impediva alla compagna di uscire di casa e la picchiava: arrestato a Matera

Impediva alla compagna - che dal 2016 ha più volte picchiato e minacciato, in un caso anche con una pistola, poi risultata essere una scacciacani - di uscire di casa, di avere un cellulare e la privava di ogni disponibilità di denaro: a Matera, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia. Gli agenti della Questura della Città dei Sassi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: l’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Le indagini sono cominciate nei mesi scorsi, dopo che la donna ha denunciato alla Polizia la circostanza che il compagno aveva chiuso in bagno la figlia di due anni «perché infastidito dal suo pianto», impedendo alla donna di aiutarla. L’uomo, inoltre, pretendeva dalla donna di dargli il reddito di cittadinanza che le viene versato mensilmente.