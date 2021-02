Policoro, un progetto da 750mila euro per valorizzare e conservare Bosco Pantano

POLICORO - «Un progetto di eccellenza che rappresenta il prototipo di un efficace recupero del territorio in termini ambientali e naturalistici»: così l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, ha definito il progetto di conservazione e valorizzazione degli ambienti acquatici e ripariali del Bosco Pantano di Policoro.

Nel comunicato è specificato che «il progetto, realizzato con la consulenza della sezione di Policoro del Wwf Italia e finanziato per 750 mila euro, è stato illustrato, presso gli uffici regionali di Policoro, dall’ingegnere Marco Vitale, alla presenza anche del consigliere regionale Giovanni Vizziello (Fratelli d’Italia)». Il bosco Pantano «è un’area naturale protetta istituita nel 1999, Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale. Occupa una superficie di 500 ettari di cui 21 nell’Oasi Wwf Policoro Herakleia. Nel 1931 vennero censiti 1.600 ettari di bosco, mentre oggi ne restano 680.

Questi sono fortemente minacciati dalle attività antropiche e dalla siccità». Ora sono «previste attività di studio e monitoraggio delle specie e degli habitat, il recupero di strutture didattiche e la ricostruzione della copertura forestale attraverso interventi selvicolturali mirati, la creazione di nuove zone umide e la ripulitura canali artificiali». Il termine dei lavori è previsto per il mese di dicembre del 2022.

«Siamo orgogliosi ed emozionati per questo nuovo approccio con cui - ha aggiunto l’assessore - affrontiamo le questioni legate allo sviluppo del settore ambientale che deve essere, sempre più, momento di crescita del nostro territorio». I siti individuati per l’attuazione del progetto «sono stati identificati - è scritto nel comunicato - sulla base della presenza di habitat acquatici e ripariali all’interno di tutti i siti Natura 2000 selezionati. Nello specifico la scelta è legata alla presenza delle foci dei principali corsi d’acqua lucani: Agri, Basento, Bradano, Cavone, Bosco Pantano di Policoro e costa jonica, foce Sinni. Si tratta di ambiti di fondamentale importanza per il monitoraggio di specie chiave dell’ittiofauna lucana. Il progetto nasce dall’esigenza di verificare lo stato di salute degli ambienti acquatici». (ANSA).