Ambiente: scoperta discarica abusiva nel Metapontino

I Carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva in località Serra Marina di Metaponto di Bernalda (Matera). Nell’area, estesa per dieci metri quadrati, lungo una strada interpoderale, persone ancora non identificate hanno abbandonato rifiuti di vario tipo come rottami ferrosi, plastica, inerti e spazzatura domestica.

I militari dell’Arma hanno segnalato la discarica al Comune di Bernalda affinché provveda alla messa in sicurezza e alla pulizia dei luoghi.