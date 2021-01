Matera, ore d'ansia per una 28enne scomparsa

Nel pomeriggio di martedì 26 gennaio scorso, si è allontanata dalla propria abitazione Doriana Festa, di 28 anni, residente a Matera, non dando più notizie. L'identikit è stato diffuso in una nota dalla Questura di Matera: la ragazza è alta circa 165 cm, corporatura media, con capelli lunghi colore mogano e con occhi marroni. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto rosa con il pellicciotto al collo, pantaloni leggings di colore nero, scarpe tipo polacchine di colore grigio.

Chiunque potesse fornire notizie utili per il suo rintraccio è pregato di contattare la Sala Operativa della Questura tramite il 113.