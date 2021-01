Matera, aggredisce i genitori per avere denaro per acquistare alcol e droga: arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ha aggredito i genitori per ottenere denaro per acquistare bevande alcoliche e marijuana.

Il giovane, che non ha precedenti penali, ha prima minacciato la madre e poi, alcune ore dopo, ha aggredito il padre, che è stato salvato dai vicini. Al loro arrivo, gli agenti lo hanno arrestato.