Incendia auto per dissidi lavorativi con la proprietaria: denunciata 41enne a Matera

Alla Polizia ha ammesso di aver appiccato l’incendio, che ha distrutto due auto, per dissidi lavorativi con la persona proprietaria di una delle vetture: a Matera una donna di 41 anni è stata denunciata.

L’episodio è avvenuto all’alba di sabato scorso, in via Santa Cesarea: l’incendio ha distrutto una Fiat Panda e una Renault Clio. Nell’abitazione della donna, la Polizia ha trovato gli indumenti e la mascherina «utilizzati - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - per compiere il gesto». La 41enne è accusata di danneggiamento a seguito dell’incendio.