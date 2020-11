Bernalda, la protesta di un disabile: «In casa avevo operai in attesa dell'esito del tampone»

La pandemia si combatte proteggendosi. Attivando, cioè, comportamenti virtuosi, sia verso se stessi che nei confronti altrui. Per evitare il rischio di compromettere la salute collettiva. Una severa denuncia in tal senso giunge da Bernalda, dove un cittadino, lombardo di origini, ma coniugato e domiciliato nel centro jonico, ha scritto al sindaco e agli organi di stampa una lettera aperta dai risvolti inquietanti. “Sono un diversabile – scrive – che ha una serie di patologie, tra cui una malattia rara ai polmoni. Ciò non mi permette di vivere normalmente, costringendomi a utilizzare il supporto di ossigeno durante il giorno e una ventilazione, la cosiddetta C-PAP, di notte.

Anche mia moglie – prosegue – ha problemi di salute, ma facciamo di tutto per vivere la nostra vita con dignità. Lei lavora a Matera, mentre io sto acquisendo nuove competenze professionali che mi permetteranno in futuro di lavorare, nonostante le limitazioni della malattia”. L’avvento della pandemia ha reso ulteriormente problematica la gestione della salute personale. “Da febbraio – scrive il cittadino – viviamo con molta prudenza, osservando ogni misura tesa a scongiurare contagi. Eppure, da qualche giorno, siamo in isolamento, perché due lavoratori di una ditta locale di servizi essenziali sono venuti a casa nostra, nonostante fossero entrambi a conoscenza di un eventuale contagio e, a quanto pare, uno di loro fosse pure in attesa dell’esito di un tampone. Noi, come sempre, abbiamo tenuto alto il livello di guardia, spalancando le finestre e la porta di casa durante la permanenza dei due estranei, per favorire il ricambio immediato di aria e indossando la mascherina. Abbiamo pure cercato di disinfettare tutte le superfici di contatto. La cosa più sconcertante, però, è accaduta il giorno seguente, quando abbiamo saputo della positività dei nostri ospiti; e neppure da loro stessi, bensì dalle solite ‘voci del sottobosco’. Chiesta conferma di quanto vociferato, i diretti interessati hanno dato risposta affermativa. Stamane (ieri. ndr.), a distanza di 72 ore, siamo stati sottoposti a tampone. Non so cosa sarà di me e di mia moglie nei prossimi giorni; spero che le precauzioni prese siano state sufficienti per proteggerci; ma al di là del nostro destino, pensiamo a quello della nostra collettività. In queste ore, per noi ‘drammatiche’, ho capito che Sars Cov-2 è nemico del nostro organismo, ma trova alleati fedeli nei nostri comportamenti, nella nostra ignoranza e nel nostro disagio. Ignoranza e disagio sono nemici ben più terribili per la nostra Comunità”.

Il drammatico messaggio, che potrebbe anche trasformarsi in denuncia all’Autorità giudiziaria, è stato riportato dal sindaco Domenico Tataranno, durante uno dei videomessaggi sul bollettino Covid. Tataranno ha invitato tutti “a rispettare le consegne e a non uscire di casa quando si è in attesa del risultato di un tampone o test”. Il cittadino diversabile, intanto, conclude la sua coraggiosa lettera, chiedendosi “come sia stato possibile tutto questo. Per di più in casa di un malato polmonare e in un contesto pandemico. Senza neppure un avviso. Nell’assoluta superficialità e mancanza di rispetto per l’altro”.