Il sindaco di Matera: «Obiettivo? Estendere missione Unibas»

MATERA - Le potenzialità di sviluppo, di fare rete e di promozione dell’offerta universitaria, di ricerca e innovazione di Matera, valorizzando appieno il Campus dell’Ateneo di Basilicata, sono state esaminate oggi nel corso di un incontro che il sindaco Domenico Bennardi ha avuto con il rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini.

«Il polo universitario di Matera, istituito nel 1992, rappresenta - ha detto Bennardi, riferendosi anche al calo demografico nella fascia di età compresa tra 20 e 29 - è una opportunità che non è stata ancora colta pienamente. L’obiettivo è quello di rendere più estesa e profonda la missione dell’Unibas, creando a Matera una vera città universitaria, che sia in rete con gli altri presidi culturali già esistenti e con quelli in via di realizzazione».

Per il sindaco, «si tratta di straordinarie risorse per costruire occasioni qualificate di lavoro, specie nell’industria culturale e creativa, dove è particolarmente importante un efficace e rapido trasferimento di conoscenze tra chi le crea e chi le utilizza».

Il rettore - secondo quanto reso noto nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale - si è detto «disponibile a collaborare per rafforzare la presenza dell’Ateneo, evidenziando la necessità di migliorare i servizi agli studenti» (l'edificio per lo studentato è ancora un cantiere) «fornendo loro assistenza, arricchendo la loro esperienza e valorizzando le peculiarità del territorio».