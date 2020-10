Matera, ubriaca picchia il compagno 80enne che vuole farla smettere di bere: arrestata

La polizia di Matera ha arrestato in flagrante una donna, 51 anni, straniera, per maltrattamenti in famiglia nei confronti del convivente 80enne. L'uomo era sceso in strada in lacrime chiedendo aiuto per sottrarsi alle aggressioni della compagna. La donna, infatti, era ubriaca, con un fiasco di vino sul tavolo, che lui aveva provveduto a svuotare nel lavandino per farla smettere di bere, ma lei aveva risposto malmenandolo.

La donna, raggiunta dagli agenti, ha continuato ad aggredire il compagno, minacciandolo anche di morte. È stata quindi fermata e condotta in Questura. L'anziano, che non è in buone condizioni di salute, è stato condotto al pronto Soccorso. Inoltre ha raccontato che la donna da tempo era diventata violenta, specie quando lui non le dava soldi per acquistare sigarette e alcolici. La donna si trova ai domiciliari.